Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исторически у России особые отношения с Грецией и есть возможности для их дальнейшего развития, предложив Афинам посмотреть на сотрудничество Турции, которая тоже является членом НАТО, с Россией, в том числе в военно-технической области.

Песков дал интервью на английском языке греческому телеканалу ANT1 накануне встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Сначала телеканал кратко изложил то, что будет в интервью, а в среду вечером в своем главном выпуске новостей показал его первые фрагменты. Полностью интервью будет продемонстрировано в передаче «Специальный репортаж» 10 декабря (в ночь на 11 декабря по московскому времени).

«Исторически у нас очень особые отношения с Грецией. Речь идет о людях, духовности, религии. Каждый раз мы смотрим с большой надеждой на будущее наших двусторонних отношений. У нас очень хороший объем торгово-экономического сотрудничества, оно улучшается», — сказал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, как бы он оценил российско-греческие отношения по десятибалльной шкале, Песков сказал: «Может быть, это несколько личное [мнение], это примерно шесть, потому что все еще есть много вещей, которые надо сделать. Во-первых, нам нужно подумать о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве, потому что оно является лучшей системой страхования. Она поможет нам обойти и спасти нас от нестабильности в политической атмосфере. Греция — член НАТО, Греция — член ЕС, и у нас сейчас серьезные проблемы с обеими этими структурами».

На вопрос, имеются ли возможности для серьезного укрепления отношений и сотрудничества между Грецией и Россией, пресс-секретарь ответил: «Точно да».

«Мы стремимся и готовы установить настолько развитые отношения с Грецией, насколько Греция готова это сделать», — сказал Песков. Он привел пример Турции, у которой, «несмотря на членство в НАТО, очень продвинутая степень военно-технического сотрудничества» с РФ. «Мы планируем с ней взаимные двусторонние проекты, потому что они достаточно суверенны, чтобы принимать решения, несмотря на свое членство в НАТО. Потому что это отвечает их национальным интересам», — заключил Песков.