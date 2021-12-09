Семья бывшего премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова владеет имуществом на 2 млрд рублей, а его близкие родственники предпочитают проводить время на Западе, выяснил The Insider.

Расследователи указывают, что ранее было известно о трехэтажном 588-метровом пентхаусе Михаила Фрадкова в жилом комплексе «Дом на Смоленской набережной». Ему также принадлежат 100 соток и 300-метровый дом в Петрово-Дальнем на Рублевке.

Изданию удалось узнать об имуществе семьи бывшего премьера. Один из его сыновей Петр Фрадков является главой государственного Промсвязьбанка. Он владеет 225-метровой квартирой в жилом комплексе «Дом при Академии Наук» стоимостью 214 млн рублей и 217-метровой квартирой в «Олимпик Плаза» стоимостью около 90 млн. Эта квартира, как утверждается, досталась ему бесплатно от управделами президента.

По данным издания, после того как Фрадков-старший подпал под санкции, Петр «успел десятки раз отдохнуть за границей»: он часто летал в Париж, Дубай, Вену, Берлин, Женеву, Копенгаген, Тель-Авив, Цюрих, Рим и Милан.

Супруга Петра Виктория работает преподавателем МГИМО и совместно с Еленой Кругленковой владеет квартирой на улице Новинки. Кругленкова, как выяснили расследователи, приходится тещей Фрадкову-младшему и пользуется автомобилем Mercedes-Benz, официально записанным на Промсвязьбанк. Фрадкова и его супруга ездят на Mercedes-AMG G 63 и Maybach.

Второй сын Фрадкова Павел работает первым замглавы управления делами президента. Ему принадлежит 310-метровый пентхаус в жилом комплексе «Доминион» на Ломоносовском проспекте стоимостью 372 млн рублей. Его он купил, уже находясь на госслужбе и не имея официально высоких доходов, указывается в расследовании. Его супруга — Анна Фрадкова — работает в «Сибуре». Ее семье принадлежит кафе-кондитерская Don Giulio. За последние шесть лет суммарная чистая прибыль фирмы составила всего 22 млн рублей.

На имя тестя Фрадкова-младшего Сергея Кадочникова оформлен построенный в прошлом году 543-метровый дом в подмосковном Акиньшине.

Михаил Фрадков занимал пост премьер-министра РФ в 2004-2007 годы, Службой внешней разведки он руководил в 2007-2016 годы. Весной 2018 года Фрадкова включили в санкционный список США, до этого он уже находился под санкциями ЕС — за то, что возглавлял СВР во время вторжения в Украину.

После отставки с поста главы СВР Фрадков руководит Российским институтом стратегических исследований. Его среднемесячный доход составляет 444 тысячи рублей. Всю свою жизнь он провел на госслужбе. Сыновья Фрадкова также строят карьеру в госструктурах, заключает The Insider.