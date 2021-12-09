Основной владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — лидер в 2021 году по приросту состояния в процентах среди всех миллиардеров мира, написал американский Forbes. По его расчетам, состояние Бакальчук увеличилось более чем на 1000%.

Состояние Бакальчук было оценено в $13 млрд при составлении рейтинга самых богатых бизнесменов России 2021 года. Миллиардер заняла 13-е место в рейтинге, тогда как год назад была лишь 93-й с состоянием $1 млрд.

Бакальчук на 99% владеет ООО «Вайлдберриз», еще 1% принадлежит ее мужу Владиславу, следует из базы СПАРК. Компания остается частной. Переоценить ее стоимость и, соответственно, состояние Бакальчук помогло успешное IPO конкурента — интернет-магазина Ozon, которое прошло в ноябре 2020 года.

Среди россиян, чье состояние в 2021 году выросло сильнее всего, Forbes USA отметил также основателя Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занимал 30-е место с состоянием $3,4 млрд, а в 2021-м — уже 9-е место с $17,2 млрд, это прирост более чем на 400%.

Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $145 млрд (+30%). Это второе место по увеличению в процентах после Индии и третье в деньгах после США и Индии. Общее состояние миллиардеров из России американский Forbes оценил в $630 млрд — это пятое место среди стран мира.

Мировым лидером по приросту состояния в деньгах стал основатель и гендиректор Tesla Илон Маск. С начала года его состояние выросло на $110 млрд — так же как и в 2020-м, отметил американский Forbes. Состояние Маска выросло благодаря удорожанию акций Tesla на 44% и резкому росту оценочной стоимости космической компании SpaceX.

Состояние бывшего главы Amazon Джеффа Безоса, которого Маск в этом году сместил с первого места в списке Forbes, выросло только на $6 млрд с начала года.

В целом миллиардеры мира в 2021 году стали богаче в сумме на $1,6 трлн рублей, а их общее состояние достигло $13,6 трлн, подсчитал Forbes USA. Больше всего выросло состояние миллиардеров из США — на $945 млрд.

Ранее TRT на русском писал, что маркетплейс Wildberries вышел на рынок Турции. Российская компания предлагает своим новым покупателям в Турции около 5,6 млн наименований товаров от 163 тысяч международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров до электроники, книг, зоотоваров и товаров для дома.