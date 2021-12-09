Бывшего первого заместителя министра энергетики России Леонида Тропко до смерти избили в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

7 декабря Тропко скончался в одной из московских больниц. Туда он попал 18 ноября. В тот день между Тропко и актером Глебом Нейжмаком-Иорданским произошел конфликт возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова.

Нейжмак-Иорданский, который арендует квартиру в этом доме и жил этажом выше Тропко, оставил вход в подъезд открытым, подставив камень к входной двери, чтобы та не закрывалась.

69-летний Тропко, который был старшим по подъезду, попытался объяснить тому, что так делать нельзя, поскольку такие методы ведут к поломке двери, на ремонт которой ранее все жители подъезда собирали деньги. В ответ на замечание Нейжмак-Иорданский пообещал расправиться с Тропко. В тот же день на выходе из подъезда на Тропко напали и жестоко избили. Бывший замминистра с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы был госпитализирован в больницу, где и умер.

Избиение Тропко попало на видеокамеру. Его родные написали заявление в полицию. Сам Нейжмак-Иорданский в беседе с журналистами опроверг свою причастность к нападению.