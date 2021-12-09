В структуре Министерства внутренних дел России наиболее подверженными коррупции являются финансово-кредитная сфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, строительства, а также сферы транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, заявил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Курносенко указал, что одним из главных стимулов к коррупции является получение финансовой и имущественной выгоды или каких-нибудь преференций. «А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств. А там, где вращаются большие денежные потоки, прежде всего государственные, находятся желающие «отщипнуть», — сказал он.

Начальник управления также отметил, что чаще всего коррупционные преступления совершаются путем завышения цен на материально-технические ценности и услуги, а также завышения объемов выполненных работ. Кроме того, должностные лица используют свои полномочия в сферах распределения и использования бюджетных средств, в том числе выделенных на нацпроекты. Во время пандемии возрастают риски хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку бизнеса либо на получение субсидий в большем объеме, чем это установлено законом.

«Нами выявляются преступные схемы, связанные с созданием видимости расходования бюджетных средств на определенные нужды при их фактическом хищении, а также срыва исполнения государственных контрактов под предлогом невозможности их исполнения в связи с пандемией», — подчеркнул он.

В 2021 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявили более 2,5 тысяч фактов получения взяток, в том числе более 760 — в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб.