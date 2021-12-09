В Латвии возбудили уголовное дело против депутата и бывшего главы министерства внутренних дел страны Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте латвийского парламента.

С просьбой о возбуждении уголовного дела против Адамсонса в парламент обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 60 депутатов поддержали эту просьбу, 18 проголосовали против.

Адамсонс на протяжении четырех лет передавал России информацию о бюджете армии республики, ее закупках и восточной границе страны, полагает следствие. В деле фигурируют 43 эпизода шпионажа.

В советское время Адамсонс состоял в КПСС, а также служил в Военно-морском флоте СССР. После распада Советского Союза он вернулся в Латвию, где служил в Военно-морских силах, а в 1994-1995 годах был министром внутренних дел страны.

Как ранее писал TRT на русском, в начале ноября сталоизвестно, что немецкая полиция обнаружила на тротуаре около посольства России в Берлине тело 35-летнего российского дипломата. Погибшим оказался Кирилл Жало, сын начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (также известного как Вторая служба ФСБ) генерал-лейтенанта Алексея Жало.