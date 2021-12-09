В готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщают РИА «Новости».

По его словам, в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».

В боевой состав морской компоненты ядерной триады в ближайшее время введут еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава». Россия также продолжает модернизацию стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, добавил Герасимов.

«В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — заявил Герасимов.

В начале этой недели американский сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер не исключил возможности нанесения ядерного удара по России в случае вторжения российских войск в Украину. Посольство РФ в США осудилоего слова и назвало их безответственными.