Чистый вывоз капитала частным сектором из России за 11 месяцев 2021 года увеличился в полтора раза. Согласно предварительной оценке Центробанка РФ, отток с января по ноябрь составил $73,9 млрд. За месяц сумма оттока увеличилась на $8,5 млрд. При этом регулятор уточнил, что за это же время профицит текущего платежного баланса страны вырос в 3,5 раза.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло в 1,5 раза в результате операций прочих секторов по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций», — сообщили в Центробанке.

Регулятор уточнил, что профицит текущего счета платежного баланса России вырос за 11 месяцев в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. По предварительной оценке Банка России, в январе — ноябре 2021 года его значение составило $111,4 млрд.

В октябре издание «Секрет фирмы» отмечало, что чистый отток капитала за пределы России за 10 месяцев 2021 года вырос на 53,9% и составил $65,7 млрд. В 2020 году за этот же период сумма вывезенного капитала составляла $42,7 млрд.

Ранее TRT на русском писал, что японская компания Iida Group Holdings покупает 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Романа Абрамовича и партнёров. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, возглавляемую премьером Михаилом Мишустиным.