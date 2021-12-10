Президиум генерального совета «Единой России» обновил состав комиссии по развитию Восточной Сибири.

Ее по поручению президента возглавил министр обороны Сергей Шойгу. В ней же оказались его близкие знакомые: вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьёв, один из основателей Российского корпуса спасателей, у руля которой в 1991-м встал Сергей Шойгу, и вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, долгое время возглавлявший Туву, где родился министр обороны. Шойгу также регулярно отдыхал вместе с Кара-оол в Туве и Хакасии, отмечает сайт «Тайга.инфо».

В состав также вошли первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и вице-президент «Русского географического общества», которое возглавляет Шойгу, Артем Манукян.

В комиссии оказались красноярский губернатор Александр Усс, депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол и красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев. Иркутскую область представляет губернатор Игорь Кобзев, который лишь недавно вступил в «ЕР».

За Восточную Сибирь также будут отвечать губернатор Омской области Александр Бурков, который состоит в «Справедливой России-Патриоты-За правду» и сенатор от новосибирского заксобрания Александр Карелин. Оба региона территориально относятся к Западной Сибири. Депутат Госдумы Александр Скачков будет представлять Забайкалье, которое формально входит в Дальневосточный федеральный округ.

В комиссию включили и бывшего министра финансов Новосибирской области, первого замглавы федерального Минфина Леонида Горнина.

Не обошлось и без олигархов, у которых есть интересы в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области: президент En+Group Олег Дерипаска и предправления «Норильского никеля» Владимир Потанин. К ним добавили председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, указывает «Тайга.инфо».

Ранее TRT на русском писал, что с приходом Сергея Шойгу на пост министра обороны РФ несчастные случаи и ЧС в армии стали замалчиваться, а для давления на региональные и федеральные СМИ был создан специальный ведомственный департамент информации и массовых коммуникаций.