За девять месяцев 2021 года объем российского экспорта «прочих вакцин для людей» превысил $1,2 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Сумма поставок в октябре 2021 г. составила $356 млн, что вдвое выше сентябрьского объема. Такой результат — исторический рекорд страны по экспорту с начала 1990-х. В натуральном выражении они составили 168,3 т.

Как отмечает РБК, резкий рост представленной экспортной категории начался после начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутника V». За первое полугодие 2021 г. Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно. За 10 месяцев 2020-го Россия экспортировала таких препаратов на $46,5 млн, а за 2019-й — на $49,8 млн.

В пятерку стран по закупке российских вакцин в 2021-м вошли: Аргентина — почти $220 млн, Мексика — $190 млн, ОАЭ — $126 млн, Казахстан — $114 млн, Индия — $112 млн. На эти страны приходится более 60% экспорта вакцин. Как отмечают специалисты, в 2020 году продажи вакцин в эти страны составляли всего несколько миллионов долларов.

Ранее TRT на русском писал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который является одним из спонсоров разработки «Спутника V», передал эксклюзивные права на поставку препарата зарегистрированной в Дубае фирме Aurugulf Health Investments. Именно Aurugulf, а не Россия, направляла вакцину в государства на нескольких континентах, — Пакистан, Ливан, Гану и Гайану. Однако эмиратская компания распространяла препарат по цене, многократно превышающей ту, по которой российская сторона напрямую поставляет «Спутник» в другие государства, в том числе европейские.