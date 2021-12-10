ТУРЦИЯ
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Британский банк профинансирует высокоскоростную ж/д линию в Турции
Standard Chartered Bank сообщил о достигнутой договоренности с Минфином Турции по сделке, касающейся «зеленого» финансирования новой высокоскоростной железнодорожной линии на северо-западе страны
Британский банк профинансирует высокоскоростную ж/д линию в Турции
Британский банк профинансирует высокоскоростную ж/д линию в Турции / Others
10 декабря 2021 г.

Британский Standard Chartered Bank сообщил о достигнутой договоренности с Министерством финансов Турции по сделке о «зеленом» финансировании новой высокоскоростной железнодорожной линии на северо-западе Турции на сумму €1,24 млрд ($1,40 млрд), сообщает Daily Sabah.

Железная дорога протяженностью 200 километров является частью стратегического видения Турции по усовершенствованию национальной транспортной инфраструктуры. Она свяжет города Бандырма и Османели на северо-западе страны, пройдя через провинцию Бурса. Проект имеет важное значение для экономической интеграции предприятий и населения Османели с высокоскоростной железнодорожной линией Анкара-Стамбул.

Экологические преимущества проекта, получившего «зеленое» финансирование, очевидны: железнодорожный транспорт обеспечивает более низкий уровень выбросов парниковых газов в сравнении с автомобилями.

На днях сталоизвестно, что товарооборот между Турцией и США растет двузначными числами. Экспорт из Турецкой Республики в США вырос на 45,1% в январе-ноябре 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в $13,2 млрд. Импорт из США в Турцию за тот же период составляет $11,7 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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