ПОЛИТИКА
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Космонавт Джанибеков: Горбачев затевал на Кавказе незаконные стройки
Михаил Горбачев во время своей работы на Северном Кавказе занимался возведением объектов с многочисленными нарушениями. С точки зрения пожарной безопасности постройки не выдерживали никакой критики
Космонавт Джанибеков: Горбачев затевал на Кавказе незаконные стройки
Космонавт Джанибеков: Горбачев затевал на Кавказе незаконные стройки / Others
10 декабря 2021 г.

Михаил Горбачев во время своей работы на Северном Кавказе занимался возведением объектов с многочисленными нарушениями, заявил дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Джанибеков в интервью «Комсомольской правде».

По словам Джанибекова, его отец в те годы был начальником пожарной инспекции в Карачаево-Черкесии и неоднократно сталкивался с будущим генеральным секретарем ЦК КПСС и президентом СССР в ходе работы. «Горбачев там затевал разные стройки, а отец категорически возражал: они с точки зрения пожарной безопасности никакой критики не выдерживали. После чего Горбачев, не имея на то прав, действия государственного служащего разбирал по партийной линии», — рассказал Джанибеков.

По инициативе Горбачева в Черкесске с нарушениями был построен завод резинотехнических изделий. «Отец закрыл это предприятие, вырубив там питание. Горбачев его вызвал и объявил строгий выговор с занесением. А завод сгорел через месяц», — рассказал космонавт.

В горах недалеко от Домбая Горбачев решил построить дом, даже несмотря на замечания начальника пожарной станции был, о том, что в этом месте высок риск схода селевых потоков. Здание было уничтожено. Та же участь постигла и построенный Горбачевым птичник, который должен был стать самым большим в Европе. Из-за допущенных при возведении объекта нарушений комплекс со всем оборудованием сгорел спустя неделю после открытия. Джанибеков добавил, что разделяет мнение большинства россиян, которые в ходе недавнего опроса ВЦИОМ назвали Горбачева главным антигероем советского времени.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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