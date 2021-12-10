Министерство транспорта России отложило запуск проезда по беспилотному логистическому коридору (БЛК) на трассе М11 «Нева», а реализация проекта подорожала, сообщают «Ведомости».

Пилотный проезд по БЛК намечен на 15 октября 2023 года, а приемка и ввод БЛК в эксплуатацию — на 25 декабря 2023 года. Ранее разработчики проекта анонсировали тестовые выезды беспилотных грузовиков в 2022 году.

Финансовая модель проекта предусматривает капитальные вложения в 2022-2024 годах в размере 6,6 млрд рублей. Большая часть средств должна быть направлена на создание IТ-инфраструктуры, в том числе системы управления дорожным движением и системы экстренного реагирования при ДТП для беспилотников.

Из Фонда национального благосостояния будут выделены средства, покрывающие 80% затрат (5,3 млрд рублей) на проект, остальные 20% (1,3 млрд) планируется привлечь через размещение облигаций «Автодора», который является единым оператором инфраструктуры БЛК.

При этом капитальные затраты на проект оказались на 27% выше изначальных оценок, согласно которым предполагалось потратить 5,2 млрд рублей. Из ФНБ должны были быть выделены 4,9 млрд рублей, а 300 млн планировалось получить из дополнительных бюджетных ассигнований.