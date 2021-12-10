Кота из приюта вылечили от мутировавшего коронавируса

Кота по кличке Блиц из пермского приюта вылечили от инфекционного перитонита — мутировавшей формы коронавируса. На лечение ушло более 200 тысяч рублей. Эти деньги удалось собрать с помощью волонтеров. Кот Блиц попал в те счастливые 2%, которые выживают после подобного заболевания. #trtнарусском #кот #covid19 #благотворительность #животные #приют #Пермь