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Кота из приюта вылечили от мутировавшего коронавируса
Кота по кличке Блиц из пермского приюта вылечили от инфекционного перитонита — мутировавшей формы коронавируса. На лечение ушло более 200 тысяч рублей. Эти деньги удалось собрать с помощью волонтеров. Кот Блиц попал в те счастливые 2%, которые выживают после подобного заболевания. #trtнарусском #кот #covid19 #благотворительность #животные #приют #Пермь
Кота из приюта вылечили от мутировавшего коронавируса / Others
10 декабря 2021 г.
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