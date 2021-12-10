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Организация тюркских государств: дружба и развитие
Член Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) от турецкой стороны Бинали Йылдырым выступил на международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в Казахстане. Он отметил успехи страны в последние 30 лет и новый импульс в отношениях между государствами-членами ОТГ. Он также выразил уверенность, что азиатские страны станут мировыми производителями к 2030 году. #trtнарусском #Казахстан #ОТГ
Организация тюркских государств: дружба и развитие / Others
10 декабря 2021 г.
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