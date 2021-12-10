Организация тюркских государств: дружба и развитие

Член Совета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) от турецкой стороны Бинали Йылдырым выступил на международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в Казахстане. Он отметил успехи страны в последние 30 лет и новый импульс в отношениях между государствами-членами ОТГ. Он также выразил уверенность, что азиатские страны станут мировыми производителями к 2030 году. #trtнарусском #Казахстан #ОТГ