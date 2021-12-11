ПОЛИТИКА
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Турецкие археологи нашли театральную сцену конца римской эпохи
В городе Дюздже в Турции археологи обнаружили театральную сцену, которой не менее двух тысяч лет. Рядом сохранились и элементы декора — медузы, статуи в масках, гротескные фигуры и своды. Археологи датируют находку началом эллинистической либо концом римской эпохи. Предполагается, что постройка — часть поселения Прусиас-ад-Гипиум, которое было разрушено из-за землятресения. #театр #археологи #Турция
Турецкие археологи нашли театральную сцену конца римской эпохи / Others
11 декабря 2021 г.
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