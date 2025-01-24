Почему кажется, что TikTok так хорошо вас знает?

В этом выпуске разберём, почему TikTok так хорошо понимает ваши интересы. Расскажем про уникальный алгоритм приложения, который учится на каждом вашем действии и точно знает, что вам показать дальше.