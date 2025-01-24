БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Почему кажется, что TikTok так хорошо вас знает?
В этом выпуске разберём, почему TikTok так хорошо понимает ваши интересы. Расскажем про уникальный алгоритм приложения, который учится на каждом вашем действии и точно знает, что вам показать дальше.
Алгоритмы TikTok / TRT Global
24 января 2025 г.

В этом эпизоде мы раскроем секрет феноменальной точности рекомендаций TikTok. Вы узнаете, как работает алгоритм приложения, почему он отличается от других социальных сетей, и что делает его настолько эффективным. Разберем, как TikTok анализирует каждую секунду вашего взаимодействия с контентом, адаптируется к вашим ежедневным привычкам и постоянно учится на основе ваших действий. Также обсудим историю развития алгоритма через китайскую версию Douyin и почему он настолько ценен для компании, что его защищают специальными законами.

Истории
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