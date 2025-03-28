Федеральный судья постановил, что администрация Дональда Трампа должна сохранить сообщения в Signal-чате, где высокопоставленные чиновники обсуждали бомбардировки целей хуситов в Йемене.

Скандальная переписка стала достоянием общественности после того, как журналист The Atlantic случайно получил к ней доступ. В опубликованных сообщениях содержались детали военной операции. Судья Джеймс Босберг издал временный запрет на удаление этих сообщений, так как это может нарушать федеральное законодательство о хранении документов.

Дело получило огласку после того, как некоммерческая организация American Oversight подала иск с требованием запретить уничтожение переписки. По данным организации, сообщения должны быть обнародованы, поскольку The Atlantic сообщил, что они были настроены на автоматическое удаление в течение четырех недель.

«Это попытка обойти правила хранения государственных документов», – говорится в судебном заявлении American Oversight. Группа утверждает, что администрация Трампа использовала Signal, зашифрованное приложение, чтобы избежать требований прозрачности.

Решение суда последовало после публикации The Atlantic, в которой утверждалось, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц случайно пригласил редактора Джеффри Голдберга в Signal-чат, где обсуждалась военная операция. В переписке участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Беседа приобрела скандальный характер после того, как озвученные в ней планы подтвердились в ходе ударов 15 марта.

Администрация Трампа попыталась опровергнуть утечку секретной информации. Однако в своей второй статье Голдберг привел новые данные, включая точное время бомбардировок и запусков ракет.

Трамп отверг обвинения, назвав ситуацию «охотой на ведьм», и обвинил Signal в утечке. Однако журналисты и члены Конгресса встали на сторону мессенджера, обвинив команду президента в некомпетентности.

American Oversight приветствовала решение суда, отметив, что общество имеет право знать, как принимаются решения о войне, даже если сообщения были настроены на автоудаление.



