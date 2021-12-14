ПОЛИТИКА
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Компания Jetson презентовала вертолет на аккумуляторе
Компания Jetson презентовала вертолет на аккумуляторе, который позволяет летать в течение 20 минут — потом ему требуется зарядка. Для управления машиной используется джойстик. Производитель говорит, что в будущем, лет через 10, они бы хотели, чтобы люди летали на таких вертолетах на работу. #trtнарусском #вертолет #Jetson #аккумулятор
Компания Jetson презентовала вертолет на аккумуляторе / Others
14 декабря 2021 г.
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