Компания Jetson презентовала вертолет на аккумуляторе

Компания Jetson презентовала вертолет на аккумуляторе, который позволяет летать в течение 20 минут — потом ему требуется зарядка. Для управления машиной используется джойстик. Производитель говорит, что в будущем, лет через 10, они бы хотели, чтобы люди летали на таких вертолетах на работу. #trtнарусском #вертолет #Jetson #аккумулятор