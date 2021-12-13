Лаишевский районный суд Татарстана 9 декабря частично удовлетворил иск о признании шести исламских трудов экстремистскими материалами, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

В суде рассматривались книги, изъятые в казанском аэропорту у Руслана Хайрутдинова четыре года назад, — три тома «Толкований священного Корана» Абдуррахмана ас-Саади и три сборника хадисов: «Сахих аль-Бухари», «Сады праведных» и «Булюг аль-Марам».

Иск о запрете этих публикаций был подан Приволжской транспортной прокуратурой. Суд удовлетворил его лишь частично. Согласно его решению, статус «экстремистских материалов» получат первый том «Толкований» и два из трех сборников — «Сахих аль-Бухари» и «Булюг аль-Марам».

Прокуратура пытается запретить эти книги не впервые — в 2017 году Казанский межрегиональный центр экспертиз подготовил по ее запросу заключение, согласно которому эта литература содержит «отдельные тезисы, связанные с непризнанием светской системы современного государства», признаки возбуждения вражды к представителям других конфессий, пропаганду превосходства ислама и побуждение мусульман к совершению насильственных действий, пишет сайт «Idel.Реалии».

В 2019 году группа адвокатов, представляющих издателей книг, выявила ряд нарушений в этой экспертизе и потребовала провести новую. В 2021 году была проведена еще одна экспертиза, на основании которой суд и принял последнее решение. Адвокат Нагиев сообщил, что планирует обжаловать и его.

«С нашей точки зрения, попытки запрещать сборники хадисов, в том числе самый авторитетный сборник «Сахих аль-Бухари», являются очевидным заблуждением властей, дискредитирующим их в глазах мусульман, — отмечают эксперты информационно-аналитического центра «Сова». — Как мы неоднократно указывали, к средневековой исламской литературе неприменимы сегодняшние представления о толерантности, поскольку она описывает эпоху религиозных войн и установки времен этой эпохи. Переписать раннюю историю ислама и идеологию его основоположника, пророка Мухаммеда, зафиксированную религиозной традицией в определенном виде, очевидно, невозможно, и, равным образом, невозможно скрыть этот пласт от современных российских мусульман. С нашей точки зрения, переводы и комментарии ко всем трем сборникам хадисов вполне нейтральны по характеру и не могут служить основанием для признания этих изданий экстремистскими».