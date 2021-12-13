Турецкий пулемет KMG556 прошел квалификационные испытания и готов к серийному производству, сообщил Anadolu глава департамента по стратегическим связям турецкой оборонной компании Kalekalıp Хакан Аккоч. По его словам, разработка дизайна пулемета и квалификационные работы заняли около двух лет.

«До начала серийного выпуска пулеметы прошли 34 испытания. Квалификационные испытания пулеметов KMG556 завершились после месяца напряженной работы. Мы готовы к серийному производству нашего пулемета. Ждем сообщений, чтобы передать их на вооружение ВС Турции, правоохранительных органов и жандармерии», — сказал Аккоч.

Пулемет весит 7,8 килограмма и способен производить до 750-950 выстрелов в минуту патронами 5,56-мм калибра.

«Компания, как и в случае с любой другой продукцией оборонного назначения, продолжает работать над созданием новых версий пулемета», — подчеркнул представитель Kalekalıp.

При этом Аккоч привлек внимание и к инициативам, связанным с экспортными поставками новой разработки: «Компания стремится вывести пулемет на мировой рынок, с августа текущего года начались переговоры с более чем 20 странами». По словам Хакана Аккоча, все комплектующие оружия производятся в Турции.

«Доля отечественных комплектующих составляет 100%. Компания производит самые необходимые детали. Остальные комплектующие производятся нашими субподрядчиками», — указал Аккоч.

В сентябре на Международной выставке IDEF 2021 в Стамбуле компания Kalekalıp представила не только пулемет KMG556L, но также пехотную винтовку KCR556 V2 и снайперскую винтовку KSR50 с композитным стволом.

Ранее TRT на русском писал, что специалисты турецкой компании Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş разработали и успешно протестировали отечественный пулемет SAR 762 MT. На предприятии компании в провинции Дюздже налажено серийное производство в четырех модификациях.