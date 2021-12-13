Активное обсуждение сферы высоких технологий на организованном США «Саммите за демократию» демонстрирует желание Штатов создать цифровой альянс наподобие НАТО, в котором у многих государств отнимут право принимать самостоятельные решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

По мнению Аверьянова, демократия по американским стандартам заключается в том, чтобы США могли влиять на выборы через различные источники, будь то СМИ или социальные сети.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», — высказался Аверьянов.

9–10 декабря прошел онлайн «Саммит за демократию», инициатором которого выступил президент США Джо Байден. Аверьянов считает, что саммит «несет в себе антироссийский и антикитайский заряд». Вашингтон осознает, что период гегемонии США, начавшийся после распада СССР, «уходит в прошлое», добавил он. По словам Аверьянова, американское доминирование в военной сфере уже не имеет «абсолютный характер», а в ряде отраслей американцам приходится догонять Москву и Пекин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «междусобойчиком». По словам Лаврова, Вашингтон пытается «узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства», что выглядит «просто цинично».