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В Совбезе РФ заявили о попытке США создать аналог НАТО по правилам Apple
США закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где суверенные государства заставят жить по правилам Google, Apple или Amazon, уверяет первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов
В Совбезе РФ заявили о попытке США создать аналог НАТО по правилам Apple
В Совбезе РФ заявили о попытке США создать аналог НАТО по правилам Apple / Others
13 декабря 2021 г.

Активное обсуждение сферы высоких технологий на организованном США «Саммите за демократию» демонстрирует желание Штатов создать цифровой альянс наподобие НАТО, в котором у многих государств отнимут право принимать самостоятельные решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

По мнению Аверьянова, демократия по американским стандартам заключается в том, чтобы США могли влиять на выборы через различные источники, будь то СМИ или социальные сети.

«Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ», — высказался Аверьянов.

9–10 декабря прошел онлайн «Саммит за демократию», инициатором которого выступил президент США Джо Байден. Аверьянов считает, что саммит «несет в себе антироссийский и антикитайский заряд». Вашингтон осознает, что период гегемонии США, начавшийся после распада СССР, «уходит в прошлое», добавил он. По словам Аверьянова, американское доминирование в военной сфере уже не имеет «абсолютный характер», а в ряде отраслей американцам приходится догонять Москву и Пекин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «междусобойчиком». По словам Лаврова, Вашингтон пытается «узурпировать право определять степень демократичности того или иного государства», что выглядит «просто цинично».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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