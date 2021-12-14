В Мексике открылся самый большой стеклянный мост в Латинской Америке. Его длина 148 метров. Желающим пощекотать нервы и пройтись по прозрачному мосту на всякий случай одевают ремни безопасности. Конструкция находится на высоте более 60 метров. А детям вообще запретили вход на мост. / Others