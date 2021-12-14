ПОЛИТИКА
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В Мексике открылся самый большой стеклянный мост в Латинской Америке
Длина прозрачного моста 148 метров. Желающим пощекотать нервы и пройтись на всякий случай одевают ремни безопасности. Ведь конструкция находится на высоте более 60 метров. Детям вообще запретили вход на мост. #trtнарусском #Мексика #Америка #Латинская_Америка
В Мексике открылся самый большой стеклянный мост в Латинской Америке. Его длина 148 метров. Желающим пощекотать нервы и пройтись по прозрачному мосту на всякий случай одевают ремни безопасности. Конструкция находится на высоте более 60 метров. А детям вообще запретили вход на мост. / Others
14 декабря 2021 г.
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