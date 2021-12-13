Производимый в Турции тунец приобретает популярность за рубежом

В акватории Эгейского моря в Турции работает тунцовая ферма. Рыб выращивают в специальных садках и ежедневно кормят сардинами, улитками и скумбрией. После разделки и очистки на корабле замороженная рыба отправляется в Японию для использования в производстве суши и сашими. В прошлом году экспорт аквакультуры страны перевалил за 1 млрд долларов. #Турция #тунец #ферма