ПОЛИТИКА
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Производимый в Турции тунец приобретает популярность за рубежом
В акватории Эгейского моря в Турции работает тунцовая ферма. Рыб выращивают в специальных садках и ежедневно кормят сардинами, улитками и скумбрией. После разделки и очистки на корабле замороженная рыба отправляется в Японию для использования в производстве суши и сашими. В прошлом году экспорт аквакультуры страны перевалил за 1 млрд долларов. #Турция #тунец #ферма
В акватории Эгейского моря / Others
13 декабря 2021 г.
Истории
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