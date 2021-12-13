ПОЛИТИКА
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Германия пообещала позаботиться о транзите газа через Украину
Германия планирует отстаивать роль Украины как пункта транзита газа в Европу даже после полноценного запуска «Северного потока-2», заявил вступивший в должность на прошлой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Варшаве. Магистральный газопровод, по которому российское топливо будет поступать в Германию в обход Украины, до сих пор не сертифицирован из-за нормативных препятствий. #Германия #Шольц #Украина
Германия пообещала позаботиться о транзите газа через Украину / Others
13 декабря 2021 г.
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