Германия пообещала позаботиться о транзите газа через Украину

Германия планирует отстаивать роль Украины как пункта транзита газа в Европу даже после полноценного запуска «Северного потока-2», заявил вступивший в должность на прошлой неделе немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Варшаве. Магистральный газопровод, по которому российское топливо будет поступать в Германию в обход Украины, до сих пор не сертифицирован из-за нормативных препятствий. #Германия #Шольц #Украина