Планировавшаяся еще с сентября поездка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Израиль должна была 12 декабря стать началом его ближневосточного турне по Ближнему Востоку и Северной Африке (Палестина, Алжир и Марокко). МИД принимающей стороны отмечал особую важность визита в свете того, что глава российского дипведомства не прилетал в гости на протяжении последних нескольких лет. Однако поначалу местные СМИ сообщили о проблемах в организации поездки, а затем — и вовсе об отмене.

В пятницу, на момент, когда официальные учреждения Израиля прекращают свою работу, график поездки Лаврова еще не был подготовлен. Источники израильских изданий в дипведомстве сетовали на то, что такая ситуация создала техническую невозможность прибытия россиян. По словам этих же инсайдеров, срыв визита объясняется «личными причинами». Тем не менее, у этих обстоятельств была и другая версия: забастовка, которую в этом месяце объявил профсоюз работников израильского министерства иностранных дел.

Наплевать на визиты

О призыве профсоюза стало известно на минувшей неделе. В частности, организация открыто потребовала от дипломатов не оказывать содействия в организации визита Лаврова — вплоть до отказа российским коллегам в выдаче проездных документов и в мерах по обеспечению их безопасности. Причиной столь радикальных мер, впрочем, стала не ненависть к российскому министру, а претензии к правительству Нафтали Беннета, которое с момента прихода к власти в этом году не потрудилось решить те проблемы, которые накопились в профессиональной среде.

По большому счету, главным требованием стала адекватная индексация зарплат внутри министерства иностранных дел, которая, если верить самим протестующим, не происходила с 2000 года. Более того, по их словам, министерство финансов даже говорило о планах сделать откат к уровню жалованья образца 2017 года, что в перспективе еще сильнее бы усугубило положение. Другие требования связаны с предоставлением необходимых для жизни льгот, а также с условиями профессионального повышения, которыми недовольна подавляющая часть дипкорпуса.

Большие надежды на протяжении последних нескольких лет были связаны с возможностью прихода к власти нового правительства, которое бы подвело черту под политическим наследием экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Однако несмотря на то, что в этом году исполнительную власть в Израиле возглавил так называемый «блок перемен», а шефом дипломатического ведомства стал Яир Лапид, разрешение проблем оказалось просто отложено в долгий ящик. Нового министра обвинили в затягивании времени: никаких серьезных переговоров с профсоюзом он так и не начал.

В связи с этим единственным инструментом недовольных остается режим жестких санкций в отношении работодателя. Пару лет назад подобный протест приводил к единовременной заморозке работы 103 заграничных представительств сионистского правительства. На российском направлении особенно примечательным оказалась ситуация с запланированной на январь 2011 года поездкой Дмитрия Медведева, на тот момент — президента России. Из-за забастовки важный визит российского лидера пришлось попросту отложить.

Все на нужды военных

Послы Израиля часто жалуются, что работают в тяжелых условиях и что служба в чужой стране оказывается нередко непереносимой для их супругов. Работавшие при Нетаньяху главы дипмиссий вспоминают, что были случаи, когда некоторым из них было поручено представлять сионистское правительство сразу в нескольких столицах разных стран, и у них не было возможности даже прилететь, чтобы завершить процедуру аккредитации. Это, по их словам, предсказуемо приводило к тому, что принимающие страны оскорблялись.

«Мы устраиваем забастовки не из-за бюджета как такового, а из-за условий работы, — отмечал в разговоре с Foreign Policy посол-нерезидент Израиля в Южном Судане Ханан Годер. — Мы на нуле. У нас нет средств… Вплоть до того, что мы считаем чашки». Опрошенные изданием эксперты обращали внимание на то, что проблема отчасти кроется в выросшем за последние годы влиянии других структур власти в Израиле, которые взяли на себя функции, некогда принадлежавшие министерству иностранных дел.

Так, когда в 2009 году Нетаньяху вернулся в кресло премьер-министра после примерно десятилетнего перерыва, он инициировал децентрализацию дипломатической службы, открыв ранее не существовавшие департаменты и раздав их в качестве сладких призов своим политическим союзникам. Многие такие структуры власти, как премьерская канцелярия, Совет национальной безопасности, министерство по делам диаспоры, министерство регионального сотрудничества, начали попросту дублировать то, что делали дипломаты.

Как отмечает в этой связи Дори Голд, бывший гендиректор МИДа в правительстве Нетаньяху, если сократить влияние израильского минфина на внутренние дела дипломатов, ситуация может значительно стабилизироваться. Однако бывший заместитель главы израильского Совета национальной безопасности Чак Фрейлих, в свою очередь, смотрит на ситуацию глубже: невыносимые условия для дипломатов создала культура больших привилегий для военного истеблишмента.

Это, вероятно, ответ на вопрос, будут ли важные визиты срываться и дальше.