Около 50% детей в возрасте до пяти лет в Йемене страдают от острого недоедания, более 537 тыс. из них — от тяжелой формы, которая угрожает жизни. Об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Питер Хокинс. По его словам, это состояние можно полностью предотвратить, однако десятилетия конфликта лишили страну будущего.

«Недоедание ослабляет иммунитет, тормозит рост и лишает детей их потенциала. В Йемене это уже не просто кризис в здравоохранении — это смертный приговор для тысяч детей», — подчеркнул он.

От нехватки пищи страдают 1,4 млн беременных и кормящих женщин. Представитель ЮНИСЕФ предупредил, что последствия этой ситуации будут ощущаться поколениями. Более половины населения страны живет за счет гуманитарной помощи.

«Цены на продукты с 2015 года выросли на 300%. Важнейшие порты и дороги повреждены или заблокированы, что делает доставку продовольствия и лекарств крайне затруднительной», — добавил Хокинс.

Он подчеркнул, что несмотря на тяжелые условия, ЮНИСЕФ продолжает работать в стране. Однако в 2025 году из необходимого финансирования в рамках гуманитарной кампании ООН было собрано лишь 25%.

«Без срочных ресурсов мы не сможем поддерживать даже минимальные услуги в условиях растущих потребностей», — заявил представитель ЮНИСЕФ.