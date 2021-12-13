ПОЛИТИКА
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В РФ губернатор потребовал оцеплять кварталы и прививать людей по спискам
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации в регионе
В РФ губернатор потребовал оцеплять кварталы и прививать людей по спискам
В РФ губернатор потребовал оцеплять кварталы и прививать людей по спискам / Others
13 декабря 2021 г.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что нужно использовать любые методы для увеличения темпов вакцинации в регионе — политик предложил оцеплять кварталы и прививать людей по спискам, передает «Чита.ру».

«Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите — придумайте, там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — сказал он на оперативном совещании в правительстве региона.

Требование губернатора повторно прозвучало после того, как вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьезно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.

Решение об обязательной вакцинации в России еще не принято, но аналогичные меры уже действуют в Европе. В ноябре Австрия стала первой страной Европейского союза, которая объявила, что собирается потребовать от своих граждан обязательной вакцинации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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