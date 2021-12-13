В министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана состоялась встреча заместителя премьер-министра республики, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом, сообщает пресс-служба МИВТ.

На встрече была рассмотрена повестка двустороннего сотрудничества с фокусом на взаимодействии в инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, был отмечен значительный незадействованный потенциал в экономическом партнерстве двух стран и ряд приоритетных направлений, в которых эффективно наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

Стороны согласовали проработку новых социально-ориентированных проектов в сферах IT, здравоохранения и образования, по которым планируется привлечь грантовое финансирование с индийской стороны, а также договорились ускорить работу над проектами двусторонних соглашений о преференциальной торговле и о поощрении и взаимной защите инвестиций для выхода на их подписание в кратчайшие сроки.

Узбекская сторона приветствовала инициативу по созданию совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам. Участники встречи также обсудили вопросы подготовки к 13-му заседанию узбекско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на первый квартал 2022 года.

Также были достигнуты договоренности об активизации совместной работы по выработке новых перспективных инвестиционных проектов и налаживанию торговых связей между предпринимателями двух стран и разработке комплексной программы экономического сотрудничества Узбекистана и Индии.

Достигнуто было и взаимное понимание необходимости продолжения активной работы по углублению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, а именно реализации совместных проектов в области транспортной инфраструктуры.

Были изучены меры по интенсификации межрегионального сотрудничества, в частности, между Андижанской областью Узбекистана и штатом Гуджарат Индии.

Кроме того, были рассмотрены возможности для налаживания прямого взаимодействия между Ферганской областью и штатом Харьяна, городами Бухара и Хайдарабад, а также Ташкентом и Нью-Дели, имея в виду реализацию совместных проектов и программ в инвестиционной, торговой и культурно-гуманитарной сферах.

Диалог также затронул сферу финансово-технического сотрудничества: стороны приветствовали выделение индийским Exim Bank $448 млн на финансирование проектов в сферах инфраструктурного развития и образования в Узбекистане.

По итогам встречи подписаны меморандумы о взаимопонимании между посольством Индии в Узбекистане и МИВТ относительно выделения грантового финансирования для реализации проекта по созданию и оснащению новой метрологической лаборатории в Республиканском научном специализированном аллергологическом центре, а также проекта по оснащению компьютерным оборудованием среднеобразовательных школ в Сырдарьинской области Узбекистана. Также были поставлены конкретные задачи по дальнейшему продвижению всех рассмотренных в ходе диалога направлений сотрудничества.