ПОЛИТИКА
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Швейцария выдаст США создателя «Катюши»
Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Суд отверг доводы защиты о том, что бизнесмен стал жертвой политической кампании и сфабрикованных обвинений
Швейцария выдаст США создателя «Катюши»
Швейцария выдаст США создателя «Катюши» / Others
13 декабря 2021 г.

Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США, сообщает Reuters.

Суд отверг доводы защиты Клюшина о том, что бизнесмен стал жертвой политической кампании и сфабрикованных обвинений. В решении суда сказано, что нет причин подвергать сомнению независимость судебной власти в США и что американские власти предоставили достаточные основания для того, чтобы предать Клюшина правосудию. Адвокаты россиянина намерены оспорить это решение в Верховном суде Швейцарии.

Владислав Клюшин, глава компании М13, разработавшей систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются администрация президента России и министерство обороны страны, был задержан в Швейцарии по запросу США в марте 2021 года. В апреле его экстрадицию запросило американское посольство в Берне. Власти США обвиняют Клюшина в инсайдерской торговле и хакерстве против IBM, Tesla и ряда других корпораций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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