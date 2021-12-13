Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США, сообщает Reuters.

Суд отверг доводы защиты Клюшина о том, что бизнесмен стал жертвой политической кампании и сфабрикованных обвинений. В решении суда сказано, что нет причин подвергать сомнению независимость судебной власти в США и что американские власти предоставили достаточные основания для того, чтобы предать Клюшина правосудию. Адвокаты россиянина намерены оспорить это решение в Верховном суде Швейцарии.

Владислав Клюшин, глава компании М13, разработавшей систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются администрация президента России и министерство обороны страны, был задержан в Швейцарии по запросу США в марте 2021 года. В апреле его экстрадицию запросило американское посольство в Берне. Власти США обвиняют Клюшина в инсайдерской торговле и хакерстве против IBM, Tesla и ряда других корпораций.