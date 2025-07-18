Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил возможность выхода страны из Европейского союза. По его словам, членство в объединении имеет смысл, пока оно выгодно для Будапешта, но если ситуация изменится, он не станет молчать.

«Я могу обещать венгерским избирателям одно: если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях Венгрии выгоднее оставаться в составе ЕС и «бороться за перемены изнутри».

Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Европейский союз в 2004 году, когда, по его словам, объединение было совершенно иным. Тогда Брюссель, по его словам, «не навязывал» странам политику по миграции, воспитанию детей или участию в военных конфликтах.

В своей оценке состояния Евросоюза венгерский премьер был предельно резок. Он заявил, что нынешний ЕС утратил перспективу общего процветания.

«Он просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено», — сказал Орбан.

Ранее он представил «патриотический план» по реформированию ЕС в противовес «глобалистам из Брюсселя». В его основу легли отказ от членства Украины, защита национального суверенитета, свобода слова, христианская идентичность, отказ от общих долгов, налогов и централизации.

Орбан также предупреждал, что Евросоюз может распасться, если в его руководство не придут «патриотические правительства».

Венгрия регулярно выступает против поддержки Украины. Будапешт отказывается от военной помощи Киеву и критикует санкции против России.

По словам Орбана, у Украины «нет четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее вступление в ЕС может «привести к бесконечной войне».

В июне в Венгрии прошел референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. По его итогам, 95% участников проголосовали против, однако явка составила лишь 29% от общего числа избирателей.