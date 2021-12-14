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Минобороны Тайваня: КНР попытается захватить остров под видом учений
Представлен вероятный план захвата Тайваня китайскими войсками к 2025 году: НОАК под видом учений перебросит силы ВМС, а затем начнет наносить ракетно-бомбовые удары
Минобороны Тайваня: КНР попытается захватить остров под видом учений
Минобороны Тайваня: КНР попытается захватить остров под видом учений / Others
14 декабря 2021 г.

Министерство национальной обороны Тайваня в своем докладе предполагает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять попытку захвата острова в кратчайшие сроки, сообщает издание South China Morning Post. Десантная войсковая операция будет спланирована под видом совместных китайских учений к 2025 году.

В представленном докладе Минобороны к парламенту военные призвали увеличить оборонный бюджет и поддержать закупки нового вооружения для отражения вероятной агрессии. В ведомстве считают, что КНР, согласно планам НОАК, попытается использовать совместные военные учения с участием своих военно-воздушных сил, военно-морского флота и сухопутных войск как предлог к обманным маневрам на восточном и южном направлениях.

«Затем НОАК направит свои военные корабли в западную часть Тихого океана в качестве сил сдерживания для создания стратегической блокады, тем самым помешав иностранным силам прийти на помощь. Так КНР сможет захватить инициативу», — говорится в докладе министерства.

В ходе операции, предполагают тайванские военные, НОАК будет наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО Тайваня, радарам, командными центрам; также НОАК задействует средства радиоэлектронной борьбы против важных оборонных предприятий и подразделений тайванских военных. После установления господства на море и в воздухе НОАК приступит к высадке десанта с кораблей амфибийных сил, транспортных самолетов и вертолетов для атаки на военные базы на острове; при этом операции будут проходить как можно быстрее, до возможного вмешательства в конфликт иностранных сил.

В то же время доклад предполагает, что у НОАК есть слабости — «неадекватные возможности в сфере транспорта и логистики», в результате чего после высадки на Тайване войскам НОАК непросто будет получать подкрепления и грузы. Кроме того, в тайваньском военном ведомстве полагают, что НОАК не удастся высадить всю группировку сил на Тайвань за один раз. Одновременно с тем усиленная оборона портов и аэродромов не даст НОАК захватить их за короткий промежуток времени, а тайваньские военные способны перехватывать силы НОАК в Тайваньском проливе и нарушать линии снабжения, отмечается в докладе.

Вместе с тем НОАК придется выделить часть своих сил для реагирования на возможное вмешательство в конфликт иностранных подразделений, отмечается в докладе.

В октябре стало известно, что Китай ускорил модернизацию и укрепление трех авиабаз, расположенных у побережья Тайваня в провинции Фуцзянь. Работы над укрытиями для самолетов и усиленными хранилищами для боеприпасов начались в прошлом году и непрерывно продолжались всю пандемию коронавируса.

Тогда же газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что силы специальных операций США и контингент Корпуса морской пехоты тайно обучают местных военных на Тайване, а ЦРУ создало в своей структуре специальный центр по противодействию глобальному вызову со стороны Китая.

Отношения Китая и Тайваня стали ухудшаться в 2016 году, после прихода к власти в непризнанной Китайской Республике кандидата от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Несмотря на потерю мирового дипломатического признания, Тайвань де-факто остается государством, которое имеет свои вооруженные силы, органы государственной власти и валюту. Руководство Китая не признает государственности Тайваня и считает его правительство сепаратистским.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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