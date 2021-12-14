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В Узбекистане построена 2101-я по счету мечеть
Строительство мечети «Юсуф ота» началось в 2020 году, она возведена силами предпринимателей и местных жителей
В Узбекистане построена 2101-я по счету мечеть
В Узбекистане построена 2101-я по счету мечеть / Others
14 декабря 2021 г.

В селе Кенгес Чимбайского района Каракалпакстана открылась новая соборная мечеть «Юсуф ота». Она стала 2101-й по счету мечетью в Узбекистане и 58-й — в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Управления мусульман республики.

Строительство мечети «Юсуф ота» началось в 2020 году, она возведена силами предпринимателей и местных жителей.

Предыдущая, 57-я соборная мечеть в Каракалпакстане — «Атаджан ходжа» — была открыта несколькими днями ранее в декабре на территории сельского схода граждан «Кос Джап» Канлыкульского района.

В начале июля этого года в Узбекистане вступил в силу закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, который ввел ряд послаблений для верующих и религиозных учреждений. В частности, упрощен порядок регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций: вдвое сокращено количество граждан — инициаторов создания мечетей и культовых учреждений других конфессий, с установлением количества не менее 50 человек; отменено требование о необходимости 100 инициаторов для создания центрального органа управления религиозной организации и религиозных учебных заведений. Законом разрешено носить хиджаб и другие культовые одеяния в общественных местах.

В Узбекистане мечети составляют более 90% всех религиозных заведений. Наряду с ними в республике также действуют около 180 неисламских религиозных организаций, представляющих 16 конфессий, указывает портал «Фергана». Руководители всех конфессий входят в Совет по делам конфессий, который является общественно-консультативным органом Комитета по делам религий при правительстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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