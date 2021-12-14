МИД России работает над системой, которая будет с помощью искусственного интеллекта анализировать массивы данных по вопросам внешней политики, пишет РБК.

Спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин рассказал изданию, что в следующем году планируется разработать концептуальный проект системы, а уже по результатам этого проектирования ведомство будет определяться в отношении финансирования программы. Технологическим партнером МИДа в этом проекте станет Институт системного программирования имени Иванникова (ИСП РАН).

Чиновник отказался раскрывать, какие именно данные доверят анализировать машине. Кирюшин лишь указал, что «аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе».

Весной этого года МИД утвердил программу цифровой трансформации, согласно которой в 2021–2023 годах министерство планирует потратить 2,3 млрд руб. на повышение надежности и безопасности информационных систем, их технологической независимости от иностранных продуктов, а также на повышение удовлетворенности российских граждан цифровыми услугами ведомства. В документе среди прочего отмечалось, что МИД планирует развивать систему «для поддержки внешнеэкономической деятельности с использованием искусственного интеллекта», если получится найти дополнительное финансирование, однако детали не уточнялись.

По словам старшего эксперта Центра перспективных управленческих решений Олега Шакирова, примеры использования искусственного интеллекта в дипломатической сфере в других странах уже есть. Например, Канада и США применяют алгоритмические решения для скрининга визовых анкет, есть много случаев использования чат-ботов для общения с гражданами. «Если же говорить о системах, которые должны решать более сложные задачи и обрабатывать разнородные данные, заниматься прогнозированием, то здесь речь идет скорее о создании прототипов, нежели уже работающих решений», — отметил Шакиров.

Ранее TRT на русском писал, что в центральном аппарате МИД России будет сформирован новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы». Департамент возьмет на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.