ПОЛИТИКА
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Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура назвали в Армении расистом
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура уже прозвали французской версией Дональда Трампа. Он неоднократно называл детей мигрантов «грабителями», «убийцами» и «насильниками». Политик резко высказывался об исламе. Во время рабочего визита в Армению, его встретили протестом. #trtнарусском #Земмур #протест #кандидат
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура назвали в Армении расистом / Others
14 декабря 2021 г.
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