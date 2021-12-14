Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура назвали в Армении расистом

Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура уже прозвали французской версией Дональда Трампа. Он неоднократно называл детей мигрантов «грабителями», «убийцами» и «насильниками». Политик резко высказывался об исламе. Во время рабочего визита в Армению, его встретили протестом. #trtнарусском #Земмур #протест #кандидат