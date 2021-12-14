ПОЛИТИКА
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Израиль освободил из тюрьмы хранителя мечети Аль-Акса
Десятки палестинцев собрались у тюрьмы Мегиддо в Израиле, чтобы встретить освободившегося хранителя мечети Аль-Акса Раеда Салаха. Он провел в заключении 16 месяцев по обвинению в подстрекательстве. Салах критиковал установку металлоискателей на входе в мечеть. Его освобождение стало праздником для мусульман в Израиле: они раздают друг другу сладости и пускают салюты. #израиль #Аль_Акса #Палестина
Израиль освободил из тюрьмы хранителя мечети Аль-Акса / Others
14 декабря 2021 г.
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