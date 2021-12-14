Израиль освободил из тюрьмы хранителя мечети Аль-Акса

Десятки палестинцев собрались у тюрьмы Мегиддо в Израиле, чтобы встретить освободившегося хранителя мечети Аль-Акса Раеда Салаха. Он провел в заключении 16 месяцев по обвинению в подстрекательстве. Салах критиковал установку металлоискателей на входе в мечеть. Его освобождение стало праздником для мусульман в Израиле: они раздают друг другу сладости и пускают салюты. #израиль #Аль_Акса #Палестина