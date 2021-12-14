У 43% россиян нет никаких сбережений, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Респондентов поделили на три группы по уровню ежемесячного дохода: до 50 тысяч рублей, от 50 тысяч до 70 тысяч и от 80 тысяч. 13% опрошенных в случае потери дохода смогли бы прожить на своих накоплениях меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года, 7% — больше года.

Чаще всего (51%) об отсутствии сбережений сообщают респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц. У 43% опрошенных нет никаких накоплений, в 2020 и 2019 годах на вопрос о наличии сбережений отрицательно ответили 40% опрошенных.

В 2008 году накопленных средств не было лишь у 28% респондентов. Доля россиян, которые не ведут учет доходов и расходов, составила 35%. Это на 6% больше, чем в 2019 году, и на 2% больше, чем в 2020 году. 53% опрошенных сообщили, что ведут примерный учет, 12% — подробный учет доходов и расходов.

Свои будущие доходы и траты не планируют 34% участников исследования — это на 13% больше, чем в 2019 году. Отрицательно на этот вопрос чаще отвечали люди с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей. Еще 38% планируют на срок менее полугода, 17% — на полгода-год. Только 11% опрошенных планируют доходы и расходы на срок больше года. Таких людей больше среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц.

В ноябре TRT на русском писал, что уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%. С начала 2021 года показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), вырос на 0,44 процентного пункта. Тогда же стало известно, что около 7–8 млн граждан России имеют просроченные задолженности на сумму более 30 тысяч рублей и могут столкнуться со сложностями при попытке выезда за границу.