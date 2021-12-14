Московский суд отобрал жилье у правозащитника Бахрома Хамроева, который является членом правозащитного центра «Мемориал» и защищает права выходцев из Центральной Азии и российских мусульман, сообщил Хамроев в Facebook.

«Только что суд Москвы отобрал у меня мою квартиру в пользу группировки, связанной с московской властью», — написал он, не приводя деталей.

Жена правозащитника Зухра Хамроева сообщила The Insider, что жилье изначально было в ипотеке. Из-за финансовых затруднений платежи были просрочены на три месяца.

«Бахром неоднократно ходил к судебным приставам, общался с банком ВТБ, предлагал несколько вариантов, чтобы квартиру на торги не отдали, но его слушать не хотели. Такое ощущение, что какой-то заказ есть и что его хотят оставить без квартиры», — уточнила она.

Квартира ушла на торги, однако Хамроевы узнали об этом лишь после того, как им позвонил новый собственник и потребовал освободить жилплощадь. По словам жены правозащитника, продажа квартиры осуществлена со множеством процессуальных нарушений.

Хамроевы обратились в суд, но получили отказ. 14 декабря суд также отклонил их кассационную жалобу. Хамроева добавила, что после продажи квартиры банк должен был возвратить правозащитнику 1,5 млн рублей, но этого не произошло.

«Когда он брал эту ипотеку, то продавал свою собственность и первоначальный взнос в ипотеку заплатил от проданной дареной квартиры. Внес 1,3 млн рублей и плюс с 2013 по 2020 год он платил ежемесячно 42 тысячи рублей», — отметила Хамроева.

По ее словам, деньги после продажи квартиры должны были вернуть судебные приставы: «Суд вынес решение возвратить Бахрому деньги, а приставы отказываются. Они Бахрому сказали: «Мы вам деньги не возвратим. Вы будете 10 лет судиться, а деньги в рублях, и они уже ничего стоить не будут»», — объяснила супруга правозащитника.

Сам Бахром Хамроев уверен, что ему мстят власти за общественную деятельность. «Они меня хотят оставить бомжом», — подчеркнул он.

Правозащитник Бахром Хамроев в последние годы сталкивается с давлением со стороны российских спецслужб. В 2021 году прокуратура Люберец обратилась в суд, чтобы лишить Хамроева российского гражданства, которое он получил еще в начале 1990-х. А в Узбекистане, на родине правозащитника, от некоторых заключенных добивались ложных показаний, которые можно было бы использовать для уголовного преследования Хамроева в случае его депортации из России.

Прессингу со стороны российской власти подвергается и сам «Мемориал». 14 декабря в Верховном суде России продолжилось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ с требованием ликвидировать организацию за «систематические нарушения закона об иностранных агентах». Суд изучил письменные материалы дела по иску, после чего было объявлено завершение разбирательства. Следующее заседание назначено на 28 декабря.