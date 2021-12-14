Украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Сич-2-30» доставлен в американский Майами для запуска в космос, сообщает агентство Anadolu.

Космический аппарат был транспортирован в США из Украины транзитным рейсом через Стамбул на грузовом самолете турецкой авиакомпании Turkish Cargo (дочерняя компания Turkish Airlines). Для облегчения погрузочно-разгрузочных операций спутник разобрали на несколько компонентов.

Компоненты спутника были тщательно упакованы вместе с оборудованием и размещены на двух отдельных поддонах, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Погрузку компонентов аппарата на борт самолета Turkish Cargo выполнила команда специалистов.

Turkish Cargo использует специальное оборудование для грузов, транспортировка которых требует максимальной осторожности и точности. Любое перемещение ценного груза, хранящегося в складских помещениях с особой щепетильностью, находится под постоянным контролем посредством камер, расположенных внутри и вокруг помещений.

Украина в последние годы уделяет внимание развитию собственной космической отрасли. В мае TRT на русском писал, что в течение ближайших пяти лет страна не только планирует вступить в Европейское космическое агентство, но и создать космодром и орбитальную группировку для нужд обороны и экономического сектора.