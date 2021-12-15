Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках огласил приговор по делу лидеров протестов против изменения границы Ингушетии и Чечни. Решение судьи полностью совпало с теми сроками, которые запрашивал прокурор, — от 7,5 до 9 лет.

Председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, член совета Ахмед Барахоев, председатель ингушского отделения «Российского Красного Креста» Муса Мальсагов приговорены к 9 годам лишения свободы. Глава организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев, руководитель Совета молодежных организаций Багаудин Хаутиев и председатель объединения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев — к 8 годам. Единственная женщина среди подсудимых — замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий Зарифа Саутиева — тоже получила срок, которого потребовала прокуратура, — семь с половиной лет колонии.

Всех фигурантов признали виновными в организации «насилия в отношении силовиков» (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК) на митинге в Магасе 27 марта 2019 года, а Барахоева, Мальсагова и Ужахова также обвинили в «создании экстремистской организации» (ч. 1 ст. 282.1 УК), остальным предъявили участие в ней (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Кроме того, Ужахова также посчитали виновным в «руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний» (ч. 2 ст. 239 УК), Барахоева — в участии в ней (ч. 3 ст. 239 УК) и в неисполнении обязанности об уведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК).

Всем осужденным также запрещено заниматься общественной деятельностью. Защита заявила, что обжалует этот приговор.

«А что вы хотели от этой власти больше увидеть? Ничего больше не увидите от них. Вот демократия, вот правосудие! Если бы больше просили, они бы еще больше дали», — возмутился осужденный Барахоев в суде, передает «Медиазона».

Накануне оглашения приговора к зданию суда стянули полицию и Росгвардию в касках и с дубинками. Кроме того, для поддержки подсудимых к суду пришли многочисленные представители ингушской общины из самых разных регионов республики.

Приговор, вынесенный Кисловодским городским судом ингушским активистам, является откровенной демонстрацией отсутствия правосудия в политически мотивированных делах. Ни защитники, ни родственники и наблюдатели этого процесса, а также многочисленные представители прессы и правозащитного сообщества, пристально следившие за делом, не ожидали столь жестокого решения, заявил TRT на русском член Правозащитного центра Мемориал Олег Орлов.

«Это не впервые, такие случаи бывали, когда суд давал то, что просит прокуратура, но про этот процесс никто, ни адвокаты, ни защитники, ни родственники, ни люди и наблюдатели, журналисты не ожидали, что будет один в один, как просила прокуратура. Все были уверены, что судья сократит хоть что-то», — отметил Орлов.

Он указал, что в ходе всего процесса была доказана невиновность людей.

«Все свидетели обвинения в том числе заявили, что люди не совершали ничего из инкриминированного им, ни одного доказательства [не приведено]. Это такое наглое, демонстративное действие. Суд просто показал откровенно, что никакого правосудия ожидать в делах, где есть политический интерес власти, — просто невозможно. Вот это сегодня продемонстрировано всей России», — считает правозащитник.

Он также отметил, что после подания апелляции не питает надежды на оправдание.

«Всегда надо на что-то надеяться, остается надежда, что на стадии апелляции удастся смягчить приговор. Основанный на праве приговор может быть только один — полное оправдание. Теперь же мы хотя бы надеемся на смягчение приговора, чтобы сократили эти несоразмерные сроки», — сказал Орлов.

Всем осужденным назначили общий режим заключения, отметил правозащитник, добавив, что до апелляции все они будут находиться в СИЗО.

Ингушское дело

Триггером для протестов стало соглашение о новых границах, заключенное между главами Ингушетии и Чеченской республики Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, в обход закона, без народного референдума, писал TRT на русском. Депутаты Народного Собрания Ингушетии даже заявляли о подтасовке голосования. Согласно новому договору, ряд территорий Ингушетии отходили соседней Чечне, что не устраивало ингушей, и так не забывших о том, что в прошлом западная часть республики, а ныне Пригородный район Северной Осетии, после депортации 1944 года не была возвращена коренному населению.

4 октября 2018 года в день ратификации соглашения депутатами, по разным данным, от 50 до 70 тысяч населения Ингушетии вышли на улицу и в течение двух недель требовали отмены соглашения об установлении границ. После протесты перешли в менее активную фазу, но не прекратились совсем. 30 октября 2018 Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным соглашение об установлении границ, но глава республики Юнус-Бек Евкуров оспорил его в Конституционном суде России, что само по себе, по мнению экспертов, стало правовой коллизией.

В марте 2019 года митинг возобновился. На этот раз толчком к его проведению стало предложение Юнус-Бека Евкурова внести такие поправки в закон о референдуме, чтобы для изменения границ или даже упразднения республики не требовалось проведения референдума. Это возмутило жителей Ингушетии, и на следующем митинге они уже требовали не только отмены соглашения об установлении границ, но и отставки Евкурова, а также возможности самим выбирать себе руководителя республики — прямые выборы были отменены за несколько лет до этого.

Митинг был согласован на один день, но протестующие остались на площади и ночью. Они не скандировали и не нарушали общественный порядок, но во время утреннего намаза, когда на площади в Магасе осталось около двухсот человек, вооруженные силовики, по приказу заместителя министра внутренних дел Ингушетии Михаила Полищука начали штурм, в результате чего завязалась потасовка.

Лидеры протеста успокаивали людей и призывали к порядку, что зафиксировано на многочисленных видео. В итоге собравшихся на площади удалось успокоить после того, как прибывшие на место высокопоставленные полицейские пообещали через несколько дней согласовать новый митинг. Участники протеста убрали за собой стулья, собрали мусор и разошлись по домам. Но вместо нового митинга активистов ожидала серия арестов и обысков. Были задержаны как общественные деятели и лидеры различных организаций, так и рядовые активисты.