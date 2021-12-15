Поставки российских патронов и их составных частей США в денежном выражении установили рекорд в истории России с 1990-х, пишет РБК со ссылкой на данные американской статистической службы — Бюро переписи населения США. Рекорд обновился уже по итогам 10 месяцев 2021 года: американские компании ввезли российских боеприпасов на $157,9 млн. За весь 2020 год экспорт патронов в США составил около $120 млн, отметил РБК.

Достижению рекорда не помешали даже новые санкции США, направленные против российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Они были введены в августе 2021 года в связи с отравлением политика Алексея Навального. Как пояснял Госдеп, все новые и ожидающие согласования лицензии на поставки российского оружия и боеприпасов будут отклонены.

У американских импортеров была возможность успеть оформить новые разрешения на поставки оружия до того, как новые санкции вступили в силу, предположил РБК. Уже выданные разрешения действуют два года. У некоторых производителей патронов контракты с покупателями могут действовать как минимум до конца 2021 года, говорил изданию исполнительный директор Союза оружейников России Владимир Жихарев. Он добавил, что существенная часть российского производства боеприпасов ориентирована на экспорт.

По словам источника РБК, близкого к Тульскому патронному заводу, у него есть действующая лицензия, которая истечет осенью 2023 года. «Еще два года у нас все будет хорошо, а потом появятся проблемы. Потому что мы этот рынок не сможем заместить никак», — отметил собеседник РБК. Пресс-служба завода отказалась от комментариев. Больше 94% российских патронов, которые идут на экспорт, отправляются в США, небольшая доля идет также в Евросоюз, Канаду и Таиланд, сообщил РБК со ссылкой на базу данных ООН Comtrade.

В случае с поставками в США речь идет о патронах к гражданскому оружию, заявила РБК Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. В российском Минпромторге изданию пояснили, что рост объемов экспорта боеприпасов связан со значительным ростом спроса на патроны в США в последние два-три года. Министерство добавило, что сейчас продолжается работа по формированию мер господдержки российских оружейных предприятий с учетом санкций США.