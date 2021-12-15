Обвинение в том, что Иран пытается передать свои ядерные технологии в руки Башара Асада, прозвучало со стороны сирийской оппозиции. В частности, об этом заявил саудовской Okaz бывший парламентарий и критик режима Мухаммед Бармо, который отметил, что Дамаску помогают собрать реактор не только иранские, но и северокорейские специалисты. По его словам, работы ведутся на подземном объекте, который находится в районе долины Аль-Габ на западе сирийской провинции Хама, с трудом захваченной силами баасистского правительства у повстанцев в 2020 году.

Соответствующая активность, как полагает Бармо, ставит вопрос о получении на каком-то этапе и Тегераном, и официальным Дамаском военного атома, факт которого будет угрожать всем странам Ближнего Востока. Игроки будут вынуждены защищать себя, подчеркивает он. «Если Ирану удастся получить ядерное оружие, региональные страны имеют право обладать таким же оружием в рамках стратегического сдерживания и сохранения арабской национальной безопасности», — высказал свою точку зрения сирийский политик.

В полушаге от запуска реактора

То, что баасистское руководство пытается реализовать свои «ядерные» амбиции, говорили совершенно разные центры силы на протяжении более чем двух десятилетий. Американское разведывательное сообщество начало фиксировать соответствующую активность Дамаска с конца 1990-х. В 1997 году в фокус его внимания попали как минимум контакты между северокорейскими государственными деятелями, курирующими ядерный вопрос, и высокопоставленными сирийскими официальными лицами.

Впрочем, несмотря на свои международные обязательства, Дамаск не смог объясниться с МАГАТЭ по поводу существования подозрительных локаций. Это привело к тому, что самый ярый обвинитель — Израиль — провел в сентябре 2007 года в одностороннем порядке авиаоперацию в северо-восточной провинции Дейр эз-Зор, где, согласно предположениям его и американских спецслужб, находился незадекларированный ядерный объект. С данных об этой кампании, которая получила название «Фруктовый сад», была снята военная цензура только несколько лет назад.

Когда ЦРУ впервые обратилось к официальным лицам администрации Джорджа Буша-младшего по поводу опасений в отношении Сирии, у специалистов на руках были данные, что Дамаск конструирует графито-газовый реактор, который слабо подходил для создания электроэнергии и для исследований. «В начале августа 2007 года строительство насосного механизма и труб близилось к завершению, — делится воспоминаниями об объекте в Дейр эз-Зоре экс-аналитик ведомства в Лэнгли Майя Лехнус. — Запуск реактора мог начаться в любой момент».

Тем не менее, авиаудары Израиля не поставили точку в веренице подозрений со стороны международного сообщества. Принято считать, что Дамаску, по-видимому, удалось сохранить часть урана или, по крайней мере, «импортировать» новые материалы. На заре гражданской войны в Сирии спутники зафиксировали странную активность в районе Мардж ас-Султана, куда, как считается, режиму удалось свезти некоторые запасы. Этот тезис объясняет то, почему асадовский режим вел настолько ожесточенные боевые действия в отношении оппозиции именно в этом районе.

Большой риск для Ирана

Тайминг появления новых обвинений не кажется случайным с учетом того, что Иран находится в центре внимания международного сообщества на фоне возобновленных в Вене переговоров о восстановлении ядерной сделки. Неделей ранее администрация президента Джо Байдена уже заявляла, что ее переговорщики, которые участвуют в венском диалоге, не заметили у прибывшей из Тегерана делегации конструктивного подхода к консультациям. Сомнения по поводу готовности Исламской Республики сокращать свои ядерные обязательства стали общим местом.

Публикация данных о «ядерном» обмене между двумя странами так называемой «шиитской оси» в издании саудовского официоза не кажется чем-то удивительным, если вспомнить давно прозвучавшие высказывания наследного принца Мухаммеда бин Салмана о том, что его страна имеет право разработать собственную ядерную бомбу и не останется в стороне, если Иран подаст соответствующий пример. Тем более, что и сам Эр-Рияд оказался, по последним сообщениям, на пороге финализации строительства своего первого ядерного реактора.

В разговоре с TRT на русском экс-спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заметил, что любой ядерный экспорт из Ирана в Сирию, даже если бы он был «мирным» по своему характеру, был бы чрезвычайно рискованным для Тегерана и его сирийского «клиента». «Это не только обеспечит израильским авиаударам потенциальные цели в Сирии, но и добавит новое угрожающее измерение к беспокойству США и различных региональных сторон по поводу угроз, исходящих от Ирана», — сказал он.

Бывший американский дипломат не исключил такой «взаимопомощи» между Дамаском и Тегераном полностью, однако заметил, что пока Иран довольно трудно приравнять к Северной Корее в том, что касается потенциально возможных сделок такого рода.