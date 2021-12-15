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В Кыргызстане создан национальный холдинг «Наследие великих кочевников»
Правительство Кыргызстана создало национальную холдинговую компанию «Наследие великих кочевников» со 100-процентным участием государства в ее уставном капитале. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров
В Кыргызстане создан национальный холдинг «Наследие великих кочевников»
В Кыргызстане создан национальный холдинг «Наследие великих кочевников» / Others
15 декабря 2021 г.

Правительство Кыргызстана создало национальную холдинговую компанию «Наследие великих кочевников» со 100-процентным участием государства в ее уставном капитале, сообщает пресс-служба кабинета министерства республики.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Решение принято во исполнение указа президента Кыргызстана Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» от 29 января 2021 года № 5.

Одной из основных задач новой холдинговой компании является создание крупной интегрированной структуры, способной максимально сконцентрировать имеющиеся государственные ресурсы для реализации проектов в сфере недропользования и смежных отраслях экономики с использованием международного опыта.

Учредителем компании выступает министерство финансов Кыргызстана, уставный капитал определен в размере 100 млн сомов (около $1,18 млн). В течение 2022 года размер уставного капитала компании будет доведен до 1 млрд сомов (порядка $11,8 млн).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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