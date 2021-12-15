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Террористы проходят обучение в Греции перед отправкой в Ирак и Сирию
Боевики террористической группировки DHKP-C перед отправкой в Северный Ирак и Сирию проходят обучение в греческом городе Лаврион. Террористов разделили на две группы: первая должна присоединиться к PПК в Ираке, а другая — к ОНС на территории Сирии
Террористы проходят обучение в Греции перед отправкой в Ирак и Сирию
Террористы проходят обучение в Греции перед отправкой в Ирак и Сирию / Others
15 декабря 2021 г.

Боевики террористической группировки DHKP-C перед отправкой в Северный Ирак и Сирию проходят обучение в греческом городе Лаврион, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в службах безопасности.

Источники газеты сообщили, что террористов разделили на две группы: первая будет отправлена в Северный Ирак, чтобы присоединиться к PПК, а другая окажется на территории Сирии, где присоединится к ОНС — сирийскому крылу PKK. Подобный шаг означает явную поддержку террористической организации PПК со стороны DHKP-C.

Грецию уже давно обвиняют в том, что она является излюбленным убежищем боевиков DHKP-C и PПK. Бежавшие из Турции террористы под видом просителей убежища жили в лагерях беженцев в Лаврионе недалеко от Афин, особенно часто это происходило в 1980-х годах. Несмотря на закрытие лагеря еще в 2013 году на фоне давления со стороны Турции, Греция продолжает оставаться основным местом назначения беглых террористов DHKP-C.

DHKP-C несет ответственность за ряд террористических атак в Турции, включая нападение на посольство США в Анкаре в 2013 году, в результате которого был убит охранник. Эта группировка внесена в список террористических организаций Турцией, США и Европейским Союзом, членом которого является Греция.

DHKP-C придерживается ультралевой идеологии и ответственна за множество совершенных в Турции терактов и убийств. Наиболее громкие атаки DHKP-C включают в себя взрыв террориста-смертника в посольстве США в столице Анкаре в 2013 году и убийство прокурора в здании суда Стамбула в 2015 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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