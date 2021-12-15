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Обнародован отчет ООН об исламской благотворительности в поддержке беженцев
Помощь из благотворительных средств мусульман через специализированный Фонд закята для помощи беженцам получили 584 586 беженцев и вынужденных переселенцев в 12 государствах. Общая сумма поддержки составила $27,5 млн
Обнародован отчет ООН об исламской благотворительности в поддержке беженцев
Обнародован отчет ООН об исламской благотворительности в поддержке беженцев / Others
15 декабря 2021 г.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в партнерстве с Всемирной исламской лигой обнародовало отчет об исламской благотворительной деятельности за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Согласно отчету, помощь из благотворительных средств мусульман через специализированный Фонд закята для помощи беженцам получили 584 586 беженцев и вынужденных переселенцев в 12 государствах: Йемене, Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Египте, Мавритании, Нигерии, Бангладеш, Индии, Пакистане и Малайзии. Общая сумма поддержки составила $27,5 млн, более 70% из которых пришлись на средства закята.

В отчете также указывается на растущую роль исламской благотворительности в проектах управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в частности, в сотрудничестве со Всемирной исламской лигой. В частности, при участии последней Академией исламского фикха была издана новая фетва, которая была добавлена в реестр Фонда закята для помощи беженцам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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