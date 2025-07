С января 2021 в оккупированной Палестине было убито по меньшей мере 86 детей, что делает текущий год самым смертоносным для несовершеннолетних жителей палестинских территорий с 2014 года, сообщает The New Arab со ссылкой на отчет организации Defence for Children International.

В период с 1 января по 10 декабря израильские силы убили 61 ребенка в осажденном секторе Газа и еще 15 детей на территории оккупированного Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Еще двое детей были убиты израильскими поселенцами на Западном берегу.

Согласно подсчетам Defence for Children International, с 2000 года в результате присутствия израильских военных и поселенцев на оккупированных палестинских территориях было убито в общей сложности 2198 палестинских детей.

В ноябре TRT на русском писало признаниях бывшего сотрудника подразделения 8200 (подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля), который рассказал, что Израиль может прослушивать каждый телефонный разговор, происходящий на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. По его словам, каждый мобильный телефон, ввезенный в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, оснащен израильским жучком. Любой палестинец, использующий единственные работающие на оккупированной территории мобильные сети Jawwal или Wataniya, находится под наблюдением. В любой момент времени ведущиеся между палестинцами разговоры слушают сотни израильских солдат.