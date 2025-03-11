Украина охарактеризовала массированную атаку дронов на Москву утром 11 марта как «‎‎прямое предупреждение» президенту России Владимиру Путину. В Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что удары по российской территории могут усилиться, если Москва не прекратит собственные авиаудары по Украине.

«Это дополнительный сигнал Путину, что ему тоже следует быть заинтересованным в прекращении воздушных атак», — заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. При этом Киев официально не взял ответственность за удары.

«Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах — дроны могут массово лететь по Москве. Да, российское ПВО что-то сбивает... но это не спасает россиян от паники», — подчеркнул военачальник.

Атака, ставшая крупнейшим ударом по Москве с начала войны, произошла в ранние часы 11 марта. Российские власти заявили, что сбили 74 беспилотника на подлете к столице и в общей сложности 337 дронов в нескольких регионах, включая Курскую, Брянскую, Белгородскую и Рязанскую области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о незначительных повреждениях одного из зданий в городе. Однако власти Московской области заявили, что обломки дронов вызвали пожары, повредили склады и уничтожили 20 автомобилей в Домодедове. По официальным данным, погибли два человека: 38-летний охранник и 50-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице. Еще 18 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Атака произошла на фоне подготовки встречи украинских и американских чиновников в саудовской Джидде, где планируется обсудить возможные условия прекращения огня с Россией. Коваленко намекнул, что удары были приурочены к переговорам, подчеркнув их важность.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) временно ограничило полеты в крупнейших московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском — после атаки. Сообщается, что удары также были нанесены по авиабазе Дягилево в Рязанской области и неназванной цели в Курской области.