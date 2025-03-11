ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Атака дронов на Москву стала «сигналом» Путину
В Киеве заявили, что массированный удар дронами по российской столице якобы был призывом, чтобы РФ прекратила воздушные атаки
Атака дронов на Москву стала «сигналом» Путину
Атака украинских дронов по Москве 11 марта 2025 года / Reuters
11 марта 2025 г.

Украина охарактеризовала массированную атаку дронов на Москву утром 11 марта как «‎‎прямое предупреждение» президенту России Владимиру Путину. В Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили, что удары по российской территории могут усилиться, если Москва не прекратит собственные авиаудары по Украине.

«Это дополнительный сигнал Путину, что ему тоже следует быть заинтересованным в прекращении воздушных атак», — заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. При этом Киев официально не взял ответственность за удары.

«Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах — дроны могут массово лететь по Москве. Да, российское ПВО что-то сбивает... но это не спасает россиян от паники», — подчеркнул военачальник.

Атака, ставшая крупнейшим ударом по Москве с начала войны, произошла в ранние часы 11 марта. Российские власти заявили, что сбили 74 беспилотника на подлете к столице и в общей сложности 337 дронов в нескольких регионах, включая Курскую, Брянскую, Белгородскую и Рязанскую области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о незначительных повреждениях одного из зданий в городе. Однако власти Московской области заявили, что обломки дронов вызвали пожары, повредили склады и уничтожили 20 автомобилей в Домодедове. По официальным данным, погибли два человека: 38-летний охранник и 50-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице. Еще 18 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

Атака произошла на фоне подготовки встречи украинских и американских чиновников в саудовской Джидде, где планируется обсудить возможные условия прекращения огня с Россией. Коваленко намекнул, что удары были приурочены к переговорам, подчеркнув их важность.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) временно ограничило полеты в крупнейших московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском — после атаки. Сообщается, что удары также были нанесены по авиабазе Дягилево в Рязанской области и неназванной цели в Курской области.  

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