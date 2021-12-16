У сторонников переноса всеобщего электорального процесса в Ливии, запланированного на 24 декабря, из-за растущих угроз на внутренней арене, похоже, появился новый аргумент. Локальные СМИ сообщили о ночной попытке вооруженных людей взять штурмом штаб-квартиру Правительства национального согласия (ПНС) и здание министерства обороны в Триполи. Распространенные через соцсети видео свидетельствуют о том, что государственные здания окружили военные машины. Кроме того, ряд районов столицы оказались обесточенными.

Консенсус по поводу необходимости отсрочки выборов растет даже среди внешних игроков. Соответствующее заявление на днях сделал глава МИД России Сергей Лавров, который в разговоре с египетским телевидением уверил, что приоритетом для Москвы является «содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил», однако допустил: даже «если будет небольшая задержка или перенос сроков», то в этом не будет «большой беды».

Глава дипведомства в то же время выдвинул достаточно спорные тезисы о том, что у выразившего желания поучаствовать в президентской гонке сына Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама — «достаточно много сторонников», как и, по его словам, у одиозного военачальника Халифы Хафтара, а также спикера Палаты представителей Агилы Салеха. «Настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы», — подчеркнул Лавров.

Призывы отложить голосование из-за накопившейся критической массы процессуальных проблем раздаются теперь с абсолютно разных сторон, и надежд на то, что избирательные участки в североафриканской стране откроются в установленный срок, становится все меньше.

С проблемами на выборы

В течение этого года запуск голосования был фактически краеугольным камнем международных усилий по стабилизации ситуации в Ливии. Однако критики «быстрого старта» предупреждают, что спешка может отбросить бывшую Джамахирию к очередному витку эскалации. Тем более что восточноливийский лагерь по-прежнему демонстрирует агрессивное поведение, которое теперь экстраполируется на споры и дискуссии вокруг избирательного законодательства и вопросов вокруг допуска некоторых политических фигур.

При этом вооруженные силы противоборствующих сторон международным игрокам так и не удалось объединить из-за откровенного саботажа со стороны Халифы Хафтара. Другим вопросом, который был отложен в долгий ящик, остается присутствие на арене иностранных наемников, в том числе российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». «Эти вопросы надо было урегулировать до того, как идти на выборы. Для их разрешения требуется больше времени и усилий», — цитирует издание Time одного из вовлеченных в процесс официальных лиц ООН.

Пока тянется время, восточноливийский лагерь пытается продавить давних симпатизантов из-за рубежа на оказание политической помощи. В частности, после того, как этой осенью контракт с Хафтаром разорвали видные лоббистские конторы в Вашингтоне, в качестве представителя интересов одиозного военачальника зарегистрировалось бюро Dolton Fonseca Group, которое формально возглавил ливийский предприниматель Фейсал Фейтури. Задачей «агентов» Хафтара в США станет сближение с местными официальными лицами и борьба с влиянием оппонентов.

Угроза «инвестициям»

В разговоре с TRT на русском старший аналитик Международной кризисной группы Клаудия Газзини, которая в 2017–2018 годах занимала пост помощника спецпредставителя генсека ООН по Ливии, отметила, что задержка ливийских выборов может выйти за рамки ожиданий.

«Избирательная комиссия не опубликовала окончательный список кандидатов. Это означает, что они не распечатали бюллетени, поэтому мы не говорим о задержке на несколько недель или несколько дней — это, безусловно, будет дольше», — заявила она.

Газзини оценила длительность потенциально возможной паузы в несколько месяцев. Сложность, по ее словам, заключается в необходимой ревизии правовой основы голосования и правил для различных кандидатов. «Это не просто сортировка избирательных урн», — подчеркнула собеседница TRT на русском.

«Если Россия инвестирует в Сейфа аль-Ислама, неопределенность избирательного процесса также будет связана с его статусом, потому что люди хотят, чтобы он покинул гонку, — пояснила аналитик. — Так что если этот расширенный процесс верификации вытеснит Сейфа аль-Ислама и если ожидания России, я допускаю, связаны с ним, то ее долгосрочные интересы будут находиться под некоторой угрозой», — резюмировала Газзини. Впрочем, по ее словам, остается возможность поддержать кого-то еще из кандидатов.

Проблема комбинаций

Как обратил внимание в беседе с TRT на русском эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов, на переносе голосования настаивали прежде всего западные силы Ливии.

«Было заявление бригад «Мисураты», что голосование должно быть перенесено и проведено после того, как уже будет согласована Конституция, а потом должны быть проведены парламентские выборы и только затем — президентские. Высший государственный совет также отказался от участия в выборах и отметил, что они будут незаконны», — пояснил он.

Отсрочка, однако, пойдет на пользу западно-ливийскому лагерю, считает Семенов. Потому что некоторые кандидаты выглядят для Триполи неприемлемо. «Вопрос только в комбинациях, — рассуждает аналитик. — Если для востока было бы хорошо, чтобы были сняты Сейф аль-Ислам и Абдель Хамид Дбейба, то для некоторых игроков запада Ливии было бы хорошо, если были бы отстранены Сейф аль-Ислам и, соответственно, Хафтар», — рассказал Семенов. Претензии, по его словам, могут возникнуть в любом случае, стоит только спорному кандидату выйти вперед.

«В данном случае Москву волнует то, что выборы не принесут стране стабильности и все равно необходимо будет принимать какие-то решения для того, чтобы всех примирить и найти новую дорожную карту для ливийских сторон», — подытожил эксперт.