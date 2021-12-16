В отношении убитого сотрудниками ФСБ России узбекского беженца Наби Рахимова возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает «Крымская солидарность».

При этом, по данным издания, родным Рахимова по-прежнему отказываются выдать его тело.

Наби Рахимов — уроженец Узбекистана, после поездки на родину в 2010 году власти возбудили против него уголовное дело о причастности к движению «Хизб ут-Тахрир». Он был объявлен в розыск и в 2013 году задержан в Москве. После его обращения в ЕСПЧ, суд потребовал от России выплатить ему компенсацию в размере 17 тысяч евро за судебные и моральные издержки. Семья Рахимовых переехала из Подмосковья в Крым в 2015 году.

В мае 2021 года в селе Дубки Симферопольского района Крыма во время обыска сотрудники ФСБ застрелили Наби Рахимова. Его адвокаты Сияр Панич и Эдема Семедляева обратились в Главное управление Следственного комитета аннексированного Крыма с просьбой выдать тело для дальнейшего захоронения, однако ведомство им отказало и сообщило, что в отношении убитого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, Наби Рахимов вроде как стрелял по сотрудникам ФСБ, которые выполняли «оперативное задание».

По словам другого адвоката Эмиля Курбединова, скорее всего, Рахимова сначала пытали, а потом он был убит. После чего устроили инсценировку с шумовыми гранатами и вооруженным сопротивлением. «В целом ситуация такая, что Россия по решению ЕСПЧ предоставила Рахимову политическое убежище, а потом его убила».

Из Крыма выдворили супругу убитого Сохибу Бурханову, сейчас она находится в центре временного содержания в Краснодарском крае РФ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать Бурханову, но Верховный суд Крыма оставил в силе решение о ее принудительном выдворении в Узбекистан.