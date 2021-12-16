Турецкая строительная компания ENKA и «Яндекс» заключили соглашение о строительстве новой штаб-квартиры интернет-компании в Москве.

Согласно сообщению Enka, стоимость контракта составляет 500 млн евро без учета НДС. Представитель «Яндекса» подтвердил агентству «Интерфакс», что турецкая компания станет генеральным подрядчиком строительства нового офиса. Проект планируется завершить во II квартале 2024 года.

«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве в декабре 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

Автором проекта новой штаб-квартиры «Яндекса» выступило лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект благоустройства территории разработает компания Arteza, которая участвовала в создании парка «Зарядье». Девелопером проекта выступает компания MR Group.

В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей «Яндекса». Также будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. На территории также появится новый парк площадью около 2 га. В московских офисах «Яндекса» работает около 6,5 тыс. сотрудников.

В сентябре 2021-го стало известно, что сервис «Яндекс.Заправки» впервые начал работать за рубежом, подключив одну из крупнейших топливных сетей Турции OPET. В сеть OPET входят 15% АЗС страны — это около 1700 станций, на них можно будет оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках», которые встроены в турецкую версию «Навигатора». В «Яндексе» отметили, что каждый месяц в Турции этим приложением пользуется 4 миллиона водителей.